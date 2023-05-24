24 мая, 08:07

Red Wings увеличит частоту полетов из Нижнего Новгорода в Ереван

С 5 июня авиакомпания будет осуществлять полеты по маршруту три раза в неделю

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings в начале июня увеличит частоту полетов до трех в неделю из Нижнего Новгорода в Ереван, сообщила в среду пресс-служба нижегородского аэропорта.

"Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова (управляется УК "Аэропорты регионов") авиакомпания Red Wings увеличивает частоту полетов в Ереван. В настоящее время рейсы по маршруту авиаперевозчик выполняет дважды в неделю. С 5 июня появится третья частота", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться по вторникам, средам и воскресеньям.

В пресс-службе аэропорта добавили, что в весенне-летнем расписании полеты в столицу Армении из Нижнего Новгорода также выполняет авиакомпания "Ширак авиа" раз в неделю по четвергам. 

Теги:
АрменияРоссияНижегородская область
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