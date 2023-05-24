Объем экономики Рунета в 2022 году вырос на 29%

Он достиг 12,2 трлн рублей, говорится в исследовании Российской ассоциации электронных коммуникаций

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Объем экономики Рунета по итогам 2022 года вырос на 29% в сравнении с 2021 годом и составил 12,2 трлн рублей, а рынок медиа и развлечений снизился на 52% относительно 2021 года, до 73,6 млрд рублей. Это следует из исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), представленного в ходе Российского интернет-форума (РИФ) на пленарной сессии, модератором которой стала ведущая пресс-центра ТАСС Ирина Сокол.

В частности, объем сегмента интернет-рекламы и маркетинга в 2022 году составил 389,2 млрд рублей и сократился на 10% относительно 2021 года, показало исследование. Объем сегмента электронной коммерции в 2022 году вырос на 32% в сравнении с предыдущим годом, до 11,4 млрд рублей.

Объем инфраструктуры и связи в РФ вырос на 47% относительно 2021 года, до 300,3 млрд рублей - туда входят продажи софта, рынок инфраструктуры, доменов и хостинга. По данным "РТК-Солар", данные которого приведены в исследовании, рынок кибербезопасности вырос на 5% год к году, до 103,6 млрд рублей. С наибольшим снижением доходов столкнулся рынок медиа и развлечений - в 2022 году он снизился на 52% относительно 2021 года, до 73,6 млрд рублей. В частности, рынок онлайн-игр снизился на 78%, до 21, 8 млрд рублей, онлайн-музыки - на 40%, до 7,1 млрд рублей. Рынок онлайн-видео вырос на 7% год к году, до 33, 3 млрд рублей, объем рынка цифровых книг за год не изменился и составил 11,3 млрд рублей, отмечается в исследовании.

"Рост экономики Рунета был обеспечен за счет положительной динамики сегментов электронной коммерции и инфраструктуры. Вместе с тем сегменты маркетинга и рекламы и цифрового контента не смогли избежать падения, причем последний существенно потерял в объемах. На данные сегменты в значительной степени повлиял уход зарубежных игроков, а также регуляторный фактор. Для сегмента маркетинга и рекламы это новые требования о маркировке, а для сегмента цифрового контента - инициативы, направленные на регулирование контента", - отметил директор РАЭК, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников.

Ранее РАЭК прогнозировал рост экономики Рунета на 11% в 2022 году в сравнении с 2021 годом.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Российского интернет-форума.