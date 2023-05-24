В Алтайском крае в 2024 году намерены приступить к строительству элеватора

Стоимость объекта составит почти 5 млрд рублей

ИРКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Власти Алтайского края выделили в городе Бийске земельный участок под инфраструктуру по проекту нового сухопутного зернового коридора, строительство элеватора планируется начать в 2024 году. Об этом сообщил в среду ТАСС замминистра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин по итогам состоявшегося в Иркутске круглого стола о поддержке промышленных предприятий.

"Площадка подобрана. Пока еще стройки нет, но все подготовительные работы завершаются. Это участок в Бийске. Работы начнутся со следующего года. Площадка уже есть, нужно провести электроэнергию, и начнется стройка", - сказал собеседник агентства.

Холдинг "Новый сухопутный зерновой коридор" построит в Бийске линейный элеватор для зерновых, зернобобовых и масленичных культур стоимостью около 5 млрд рублей. Он будет включать 20 силосов вместимостью 7,5 тыс. тонн и 10 силосов вместимостью 5 тыс. тонн каждый, 5 зерносушилок мощностью 50 тонн в час, лабораторию, устройства приема и отгрузки с железнодорожного и автотранспорта. Ежегодный оборот составит более 500 тыс. тонн. Все хранимое сырье на элеваторе будет отправляться на Забайкальский зерновой терминал для экспорта в Китай. Единовременная отправка сырья с элеватора составит около 5 тыс. тонн.

ООО "Новый сухопутный зерновой коридор" реализует на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока проект по созданию и развитию инфраструктуры экспорта зерновых и масличных культур в Китай и страны Средней Азии. Ключевым проектом компании является Забайкальский зерновой терминал, который был запущен 6 сентября 2022 года. Это первый в мире специализированный железнодорожный терминал и самый крупный объект зерновой логистики в РФ. Инвестиции в него составили 9 млрд рублей, это полностью частные средства.

Терминал решает проблему разноколейности железнодорожных путей России и Китая при поставках зерна, обеспечивает прослеживаемость зерна. Мощности терминала рассчитаны на перевалку 8 млн тонн зерна в год.