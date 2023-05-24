24 мая, 08:16,
обновлено 24 мая, 08:56

Минэнерго не рассматривает вопрос запрета экспорта бензина из России

По словам главы ведомства Николая Шульгинова, речь может идти лишь о рекомендации министерства компаниям снизить объем таких поставок

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минэнерго не рассматривает возможность запрета экспорта бензина, речь может идти лишь о рекомендации министерства компаниям снизить объем таких поставок. Об этом сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на Евразийском экономическом форуме.

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"Слово запрет мы не упоминаем, мы говорим про ограничение. Министерство энергетики дает рекомендации компаниям по наращиванию предложения и на ограничения. На снижение, но не на запрет", - сказал он.

Шульгинов добавил, что министерство также прорабатывает с Минфином возможность ограничить вывоз топлива за рубеж, для производства которого были осуществлены выплаты из бюджета в рамках демпфирующего механизма.

Он отметил, что Минэнерго при этом будет мониторить ситуацию на рынке. "При необходимости выйдем с предложением, которое будет направлено (в том числе) на ограничение экспорта бензина", - добавил министр.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве сообщало, что власти РФ обсуждают возможность временного запрета на экспорт топлива, чтобы избежать его дефицита и продолжения роста цен.

Минэнерго ранее неоднократно говорило, что внутренний рынок России профицитен. Запасы топлива составляют чуть менее 2 млн тонн.

На прошлой неделе биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи обновляла исторический максимум четыре дня подряд. По итогам торгов 19 мая его стоимость превысила 61,7 тыс. рублей за тонну. 

Теги:
РоссияШульгинов, Николай Григорьевич
© Информационное агентство ТАСС
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