Минэнерго не рассматривает вопрос запрета экспорта бензина из России

По словам главы ведомства Николая Шульгинова, речь может идти лишь о рекомендации министерства компаниям снизить объем таких поставок

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минэнерго не рассматривает возможность запрета экспорта бензина, речь может идти лишь о рекомендации министерства компаниям снизить объем таких поставок. Об этом сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"Слово запрет мы не упоминаем, мы говорим про ограничение. Министерство энергетики дает рекомендации компаниям по наращиванию предложения и на ограничения. На снижение, но не на запрет", - сказал он.

Шульгинов добавил, что министерство также прорабатывает с Минфином возможность ограничить вывоз топлива за рубеж, для производства которого были осуществлены выплаты из бюджета в рамках демпфирующего механизма.

Он отметил, что Минэнерго при этом будет мониторить ситуацию на рынке. "При необходимости выйдем с предложением, которое будет направлено (в том числе) на ограничение экспорта бензина", - добавил министр.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве сообщало, что власти РФ обсуждают возможность временного запрета на экспорт топлива, чтобы избежать его дефицита и продолжения роста цен.

Минэнерго ранее неоднократно говорило, что внутренний рынок России профицитен. Запасы топлива составляют чуть менее 2 млн тонн.

На прошлой неделе биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи обновляла исторический максимум четыре дня подряд. По итогам торгов 19 мая его стоимость превысила 61,7 тыс. рублей за тонну.