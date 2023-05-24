24 мая, 08:23

В Nvidia считают, что чиповые войны с КНР могут нанести ущерб технологической отрасли США

Глава компании Дженсен Хуанг призвал Вашингтон учитывать это при введении дальнейших торговых ограничений против Пекина

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Чиповые войны США с Китаем могут нанести огромный ущерб американским компаниям, и это необходимо учитывать Вашингтону при введении дальнейших торговых ограничений против Пекина. Такое мнение в среду высказал глава американской компании Nvidia Дженсен Хуанг газете Financial Times.

"У нас нет плана на случай, если мы лишимся китайского рынка", - заявил он. По словам Хуанга, КНР невозможно заменить в качестве поставщика комплектующих и как рынок сбыта, на который приходится почти треть всей продукции технологической отрасли США. Кроме того, китайские компании уже начали производство собственных чипов, способных конкурировать с ведущими на рынке процессорами Nvidia для игр, графики и искусственного интеллекта (ИИ).

Рыночная капитализация калифорнийской фирмы в этом году увеличилась более чем вдвое и составила около $770 млрд на фоне повышенного интереса к сфере ИИ. Однако ей было запрещено продавать самые передовые микросхемы китайским клиентам с августа - после введения экспортного контроля над технологиями, используемыми для ИИ. Nvidia была вынуждена изменить конфигурацию некоторых полупроводников, снизив их производительность. 

Теги:
Китай
© Информационное агентство ТАСС
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