Свыше 5 млрд рублей вложат в создание комплекса по разведению форели в Подмосковье

Первую очередь комплекса планируется запустить уже в IV квартале 2024 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Компания "Рыбный стандарт" планирует построить комплекс по производству радужной форели в Орехово-Зуевском городском округе, инвестиции в проект составят более 5 млрд рублей, об этом в среду сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Общий объем инвестиций компании "Рыбный стандарт" в реализацию проекта составит более 5 млрд рублей. На первом этапе создадут около 30 рабочих мест, далее штат будет увеличен до 100 сотрудников. Первую очередь комплекса планируется запустить уже в IV квартале 2024 года. Весь проект будет реализован в течение восьми лет", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что проект будет реализован при содействии Корпорации развития Московской области. На предприятии будет применяться система замкнутого водоснабжения. Рыбу в бассейнах планируют выращивать круглый год. Кроме того, в состав производственного комплекса, помимо завода, войдут вспомогательные помещения, включая хранилище для кормов и готовой продукции, бесперебойные источники питания и другое. В отличие от открытых водоемов, способ закрытого выращивания форели поможет снизить вероятность заражения и отравления рыбы.

"На первом этапе проектная мощность рыбного комплекса составит более 300 тонн радужной форели в год. Посадочный материал и корма для рыбы будут отечественного производства. В перспективе компания планирует разработать и наладить производство собственных кормов и премиксов, учитывая при этом влияние корма на скорость роста рыбы и ее жизнеспособность", - добавил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.