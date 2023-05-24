Bloomberg: глава LVMH Бернар Арно за сутки потерял более $11 млрд

По данным агентства, акции Louis Vuitton Moet Hennessy подешевели на 5% в связи с опасениями, что из-за экономической ситуации в США сократится спрос на предметы роскоши

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно потерял за сутки $11,2 млрд после падений акций его компании. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, акции LVMH подешевели на 5%. Как отмечает агентство, такое падение связано с опасениями, что из-за экономической ситуации в США сократится спрос на предметы роскоши. Несмотря на такое падение французский бизнесмен, чье состояние оценивается почти в $192 млрд, является самым богатым человеком в мире.

По данным журнала Forbes, выручка, прибыль и акции LVMH находятся на рекордно высоком уровне. Состояние Арно за последние 12 месяцев увеличилось на $53 млрд, что стало самой большой прибылью среди миллиардеров.