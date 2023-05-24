ФАС мониторит ситуацию с ценами на продукты в новых регионах

Глава ведомства Максим Шаскольский сообщил, что цены в основном ниже, чем в 2022 году

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведет работу по мониторингу ситуации с ценами на продукты и другие товары на территории новых субъектов РФ - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом журналистам сообщил глава службы Максим Шаскольский в кулуарах II Евразийского экономического форума.

"В целом сейчас по продовольствию ситуация положительная. У нас цены в основном ниже, чем в прошлом году. Есть отдельные товары, где цены немного выше, но в основном на две трети товаров, наверное, цены ниже по ряду причин. Что касается работы там, где вы спрашиваете, такая работа ведется, но я не стал бы подробно о ней рассказывать", - сказал Шаскольский, отвечая на вопрос о ситуации с ценами на продукты и другие товары на территории новых регионов России.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что расширение использования продукции местного производства позволит обеспечить большую стабильность цен на продукты питания в новых регионах РФ. По его словам, ведется работа непосредственно с торговыми точками для формирования единого подхода по ценам.