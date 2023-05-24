ФАС пока не может регулировать цены на гостиницы в периоды проведения крупных форумов

По словам главы службы Максима Шаскольского, соответствующий законопроект, который готовила ФАС, еще не реализован

МОСКВА, 24 мая./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба пока не может принять регуляторных мер в отношении гостиниц, которые поднимают цены на проживание в периоды проведения крупных форумов, таких как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом журналистам сказал глава службы Максим Шаскольский в кулуарах II Евразийского экономического форума. По его словам, соответствующий законопроект, который готовила служба, еще не реализован.

"Мы готовили определенный законопроект по поводу того, что на период проведения таких мероприятий, как форум в Сочи, форум в Петербурге, форум во Владивостоке временно на короткий период цены определенным образом рассчитывать по методике. То есть не регулировать, а задать определенную планку. Исходя из тех цен, которые до этого были, усреднять их, считать так, чтобы этого не было "в 5 раз", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Шаскольского это предложение "вызвало бурную дискуссию отельеров, представителей гостиничного бизнеса".

"Поэтому этот вопрос еще таким образом не решен. А так как у нас гостиниц много, там конкурентный рынок, мы его не регулируем. То есть тот проект, который предполагал временное регулирование только в отдельные дни он пока не реализован. Поэтому мы работаем именно в предупредительном режиме, участвуя в этих организационных мероприятиях, но меры антимонопольного регулирования не применяем", - заключил глава ФАС.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков сообщил ТАСС, что стоимость проживания в отелях Санкт-Петербурга в период проведения ПМЭФ возрастает до пяти раз по сравнению с периодом до мероприятия.