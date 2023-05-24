ФАС прокомментировала законопроект о сборе с e-commerce в пользу "Почты России"

По словам главы ведомства Максима Шаскольского, ФАС не поддерживает лишнюю нагрузку на российских потребителей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает лишнюю нагрузку на российских потребителей, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. Так он прокомментировал законопроект, по которому с участников рынка e-commerce могут брать сбор в 0,5% от оборота для поддержки убыточных отделений "Почты России".

"Дополнительные взносы с участников могут ложиться на конечных потребителей, поэтому, конечно, нужно внимательно посмотреть. Лишнюю нагрузку на потребителей мы не поддерживаем", - сказал Шаскольский в кулуарах II Евразийского экономического форума. Он уточнил, что этот вопрос пока обсуждается.

Как отмечал ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев, такая мера нужна, чтобы компенсировать "Почте России" оказание социально значимых услуг в сельской местности, где эта деятельность убыточна.

Против инициативы выступали ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), а группа депутатов от фракции "Справедливая России - За правду" просила правительство вынести законопроект на широкое общественное обсуждение.

В их письме, направленном премьер-министру России Михаилу Мишустину, говорилось, что "Почта России" является прямым конкурентом электронных торговых площадок, но какой-либо компенсации за выплату инфраструктурного платежа почтовому оператору не предусмотрено.

Предложенная инициатива фактически "устанавливает перекрестное субсидирование одного хозяйствующего субъекта ограниченным кругом других, находящихся в одной отраслевой нише", это не соответствует принципам рыночной экономики и будет препятствовать развитию сектора интернет-торговли.