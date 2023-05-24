Минэнерго позитивно оценило состояние розничного рынка топлива

По словам главы ведомства Николая Шульгинова, цены на АЗС стабильны, маржа станций находится на высоком уровне, а ситуация с ростом цен на оптовом рынке не должна существенно отразиться на рознице

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минэнерго РФ позитивно оценило текущее состояние розничного топливного рынка в России. Цены на АЗС стабильны, маржа станций находится на высоком уровне, а ситуация с ростом цен на оптовом рынке не должна существенно отразиться на рознице. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"Розничные цены стабильные на АЗС. Исходя из того что маржа на АЗС на высоком уровне, мы не ожидаем такого [негативного] отражения [ситуации в опте] на [розничный] рынок", - сказал министр.

19 мая биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи обновила исторический максимум четвертый день подряд. По итогам торгов в пятницу его стоимость поднялась выше 61,7 тыс. рублей за тонну.