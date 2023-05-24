Площадь пахотных земель в России из-за потепления может увеличиться на 40 млн га

По данным Минсельхоза, в 2023 году общая посевная площадь в РФ с учетом новых регионов должна превысить 85 млн га

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия, как и Бразилия, получит преимущество в результате изменения климата на Земле - доля пахотных земель на ее территории может увеличиться на 40 млн гектаров. Об этом заявил в среду на II Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ-2023) специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По данным Минсельхоза, в 2023 году общая посевная площадь в России с учетом новых регионов должна превысить 85 млн га. Объем зерна может составить около 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.

"Если посмотреть на карты, то нас ждет цивилизационный вызов. Потому что вдолгую от изменения климата выигрывают только две страны в мире - Бразилия и Российская Федерация. За исключением мелких проблем с вечной мерзлотой <…>. Для России это означает [увеличение на] более 40 млн гектаров <…> пахотных земель. И это для нас вызов очень серьезный", - сказал Песков.

Он отметил, что мнения экспертного сообщества об источниках изменения климата на планете разделяются: на Западе причиной называют деятельность человека, тогда как представители российского академического сообщества склоняются к вероятности "геотектонических изменений" в основе этого явления.

"[Так или иначе] среднегодовая температура у поверхности планеты Земля быстро растет. Центром такого роста является Восточная Сибирь, она потеплеет в несколько раз быстрее любой точки Земли в ближайшие годы", - добавил спецпредставитель президента РФ.

II Евразийский экономический форум (ЕЭФ-2023) проходит в рамках двухдневного саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его тема - "Евразийская интеграция в многополярном мире". В пленарном заседании, как ожидается, примут участие лидеры всех стран ЕАЭС. Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.