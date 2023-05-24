24 мая, 08:50,
обновлено 24 мая, 09:08

Совет директоров группы "ГАЗ" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год

К 11:58 мск акции компании на Мосбирже теряли 8,78%, опускаясь до 742,5 рубля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет директоров группы "ГАЗ" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении группы.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО "ГАЗ" за 2022 год не выплачивать в связи с отсутствием у общества чистой прибыли за 2022 год", - отмечается в сообщении.

Компания не раскрывала свои финансовые показатели за 2022 год. В прошлом году компания также не выплачивала дивиденды. По данным на 11:51 мск, акции группы "ГАЗ" на Мосбирже снижались на 7,49%, до 753 рублей за бумагу. К 11:58 мск акции теряли 8,78%, опускаясь до 742,5 рубля. 

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