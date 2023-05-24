24 мая, 09:01

Послы ЕС продлили на год отмену пошлин на товары с Украины

Это поможет Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и экономику, сообщило шведское председательство в Совете ЕС

СТОКГОЛЬМ, 24 мая. /ТАСС/. Постоянные представители стран - членов Евросоюза договорились в среду о продлении на год отмены пошлин на экспорт товаров с Украины. Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

"Послы ЕС только что утвердили постановление, которое продлевает приостановку всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС. Это поможет Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и сохранить экономику", - говорится в сообщении. 

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