Послы ЕС продлили на год отмену пошлин на товары с Украины

Это поможет Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и экономику, сообщило шведское председательство в Совете ЕС

СТОКГОЛЬМ, 24 мая. /ТАСС/. Постоянные представители стран - членов Евросоюза договорились в среду о продлении на год отмены пошлин на экспорт товаров с Украины. Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

"Послы ЕС только что утвердили постановление, которое продлевает приостановку всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС. Это поможет Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и сохранить экономику", - говорится в сообщении.