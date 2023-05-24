Число DDoS-атак на сайты госучреждений в России в мае выросло на 74%

Всего было атаковано более 20 сайтов областных правительств, отмечает StormWall

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Число DDoS-атак на сайты государственных учреждений в РФ с 10 по 20 мая выросло на 74% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе работающей в сфере кибербезопасности StormWall.

"Эксперты компании StormWall выявили волну DDoS-атак на сайты правительственных организаций в мае 2023 года. По данным специалистов, число атак на сайты государственных учреждений с 10 по 20 мая возросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали в пресс-службе.

По данным аналитиков StormWall, 42% всех атак были направлены на правительственные организации Центрального федерального округа России. Всего было атаковано более 20 сайтов областных правительств.

"Несмотря на то, что мощность атак была небольшой, многие правительственные организации не смогли их отразить. Государственные учреждения не смогли справиться с атаками своими силами, а профессиональные решения для защиты от DDoS-атак компании не использовали", - сообщили в пресс-службе.