Крымский оператор "+7Телеком" получил частоты и оформляет лицензию для работы в ДНР и ЛНР

Компания планирует обеспечить местных жителей теми же продуктами и услугами, которые доступны абонентам других регионов страны

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Оператор мобильной связи "+7Телеком", являющийся дочкой крымского оператора "К-Телеком", получил частоты и оформляет лицензию для работы на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "+7Телеком". Около года компания также предоставляет услуги связи на территории Херсонской и Запорожской областей.

"Мы подавали заявку, государственная комиссия по радиочастотам ее рассмотрела. Сначала нам выделили частоты, следующий этап - это получение лицензии и выделение номерной емкости. Уже в ближайшее время выходим на стройку сети. Есть ряд стратегических объектов, которые будем запускать в первую очередь. Тарифы разрабатываем, основываясь на собственном опыте работы в соседних регионах, анализе конкурентов в ДНР и ЛНР", - сказали в пресс-службе.

В компании сообщили, что для абонентов планируются некоторые цифровые решения. В частности, у "+7Телеком" есть мобильное приложение, где можно подключать и отключать услуги, совершать оплату без комиссии. "У нас будет отдельное направление для бизнес-клиентов. Такая востребованность есть - это и облачные технологии, и виртуальная АТС. На территориях Запорожской и Херсонской областей ряд продуктов уже запущен, в частности, есть широкополосный доступ в интернет", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что компания планирует обеспечить местных жителей теми же продуктами и услугами, которые доступны абонентам других регионов России, а также начать строительство своих базовых станций.

Компания "+7Телеком" - является "дочкой" крымского оператора "К-Телеком". Бренд начал работу в июне 2022 года на территории Херсонской и Запорожской областей. Мобильный оператор работает в стандартах 4G и 2G. На сегодняшний день связью обеспечено порядка 95% населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, открыто более 450 точек продаж. Кроме того, на территории Запорожской области налажено сотрудничество с "Почтой Таврии", где организована продажа экспресс-карт, пополнения более чем в 200 отделениях.