В России запустят систему мониторинга сельского хозяйства на основе данных из космоса

Основным итогом проекта станет появление первой цифровой карты хозяйственной деятельности, созданной на основе данных дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Компания "Терра Тех" (холдинг "Российские космические системы", входит в Роскосмос) запустит первую в стране систему мониторинга развития сельского хозяйства и наблюдения за развитием чрезвычайных ситуаций в регионах на основе данных из космоса.

"В июле 2023 года завершится первый этап масштабного тестирования системы "Цифровая Земля" для регионов России. Основным итогом этого проекта станет появление в стране первой цифровой карты хозяйственной деятельности, созданной на основе данных дистанционного зондирования Земли", - сообщили среду в пресс-службе холдинга РКС.

По данным холдинга, специалисты "Терра Тех" представили предварительные выводы, определили проблемы и перспективы развития проекта на заседании межведомственной комиссии по внедрению результатов космической деятельности.

"Практически мы создаем цифровую карту хозяйственной деятельности всей страны и передаем эту аналитику уполномоченным представителям органов власти в регионах. Ничего подобного по масштабу в современной России до сих пор не делалось", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора "Терра Тех" Максима Болтачева.

Комплекс "Цифровая земля" позволяет получать регионам наглядную информацию для экомониторинга, следить за развитием сельского хозяйства и состоянием лесных территорий, выявлять и наблюдать за динамикой чрезвычайных ситуаций, контролировать строительные работы, управление природными ресурсами и заповедными территориями.

Согласно данным РКС, аналитика формируется на всю территорию региона с периодичностью раз в полгода или год в зависимости от продукта и применяется профильными региональными министерствами и ведомствами для информационного сопровождения контрольно-надзорной деятельности.