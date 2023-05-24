Совфед одобрил закон о первоочередном зачислении НДФЛ в региональные бюджеты

Документ также совершенствует институт единого налогового счета

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о первоочередном зачислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные и местные бюджеты, документ также совершенствует институт единого налогового счета. Инициатива была внесена в парламент председателями Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко совместно с группой депутатов и сенаторов.

Закон был разработан с учетом практики внедрения единого налогового счета, выявившей необходимость уточнения ряда положений законодательства РФ о налогах и сборах в части совершенствования межбюджетных отношений. "Основным источником налоговых доходов консолидированных региональных бюджетов в большинстве регионов является НДФЛ. Введение единого срока уплаты налоговых платежей и отвлечение НДФЛ на погашение недоимок по иным налогам приводит к неравномерному поступлению средств в бюджеты, их разбалансировке, не позволяет в полной мере финансировать текущие бюджетные расходы", - указывают авторы документа.

Как пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), с 1 января действовал механизм, когда все налоги зачислялись на специальный счет в казначействе, а налоговики распределяли их по бюджетам, однако "первый квартал текущего года показал, что в региональных бюджетах образовывается кассовый разрыв, они не получают огромные суммы".

Для обеспечения более стабильных поступлений в региональные и местные бюджеты закон меняет последовательность при определении принадлежности сумм перечисленных денежных средств: НДФЛ зачисляется в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке.

Как отмечается в пояснительной записке, закон "будет содействовать повышению финансовой устойчивости региональных и местных бюджетов и возможности бесперебойного и более равномерного финансирования их расходных обязательств, что непосредственно влияет на социально-экономическую ситуацию в стране".