Белоруссия заявила, что сделала все возможное на случай введения новых западных санкций

Первый вице-премьер республики Николай Снопков отметил, что санкции не являются на данный момент главным вопросом экономического развития страны

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Белоруссия сделала все, чтобы подготовиться к возможному введению в отношении нее очередного пакета западных санкций. Об этом в среду в ходе выступления в парламенте заявил первый вице-премьер республики Николай Снопков.

"Готовы ли мы в моменте к 10-му, 11-му пакету санкций? Не могу сказать утвердительно, что да, готовы, что нам море по колено, но, мне кажется, все, что можно, было уже сделано", - сказал он.

Снопков сравнил санкции с заболеванием, методы лечения которого известны. "Это неприятно, это нарушает планы, но мы знаем, как лечить, и лечим", - отметил первый вице-премьер.

"Санкции вообще не являются на данный момент главным вопросом экономического развития нашей страны, главным вопросом являются возможности, которые для нас открыли эти санкции", - заявил Снопков, напомнив, что в первом квартале Минску удалось полностью восстановить потери, вызванные закрытием ряда внешних рынков в результате введения санкций.