ШОС обсуждает шаги по функционированию системы расчетов в нацвалютах

Замгенсека Нуран Ниязалиев напомнил, что в рамках организации утверждена дорожная карта государств-членов по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Эксперты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждают практические шаги по функционированию системы расчетов в национальных валютах между государствами - членами организации. Об этом заявил в среду заместитель генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев, выступая по видеосвязи на втором Евразийском экономическом форуме.

"В настоящее время эксперты [ШОС] обсуждают дальнейшие практические шаги по созданию условий для функционирования системы расчетов в национальных валютах", - сказал он.

Замгенсека напомнил, что в рамках ШОС утверждена дорожная карта государств-членов по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах. "Это решение было одобрено Советом глав государств ШОС в рамках саммита в Самарканде в прошлом году, - указал он. - Документ направлен на создание условий для функционирования системы и стимулирования взаимных расчетов в национальных валютах государств - членов организации".

Ниязалиев признал, что этот процесс "непростой" и предполагает решение некоторых процедурных вопросов.

Второй Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ) проходит в Москве под девизом "Евразийская интеграция в многополярном мире". Главным мероприятием форума станет пленарное заседание, на котором выступит президент России Владимир Путин.