"Иркут" не получал претензий к работе навигационных баз данных на SSJ 100

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что авиакомпания "Россия" и еще несколько перевозчиков заявили об отказах и неполной работе данных навигационной базы самолета

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Разработчик и изготовитель самолета SSJ-100 корпорация "Иркут" не получала от авиакомпаний официальных претензий к работе навигационных баз данных, разработанных "Авиа-брифингом". Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Иркута".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что авиакомпания "Россия" и еще несколько перевозчиков заявили об отказах и неполной работе данных навигационной базы самолета, вместе с тем издание отметило, что проблемы являются некритичными.

"На сегодняшний день единственным сертифицированным поставщиком навигационных баз данных для SSJ-100 является компания "Авиа-брифинг". От эксплуатантов этих баз данных, в число которых, кстати, авиакомпания "Россия" не входит, официальных претензий по работе навигации не поступает", - сказал он.

До начала 2022 года авиакомпании в основном пользовались системой навигации от Thales, а также использовалась навигационная информация Lido (принадлежит) Lufthansa или Jeppesen (Boeing). В "Иркуте" отметили, что отказ от поставок баз навигационных данных мог привести к полной остановке парка еще весной 2022 года. "Тем не менее корпорации "Иркут" удалось наладить альтернативные каналы поставки баз данных, а в дальнейшем - перейти на использование российских баз от сертифицированного производителя", - отметили в корпорации.

Вместе с этим в "Иркуте" пояснили, что идет разработка аэронавигационных данных от ЦАИ ГА (входит в ГК по "ОрВД"). "Корпорация "Иркут" оказывает поддержку по проведению испытаний для обеспечения сертификационных работ. "Иркут" готов оказать производителям содействие в применении их баз данных на самолете SSJ-100, поскольку наличие конкуренции на данном рынке в конечном счете позволит снизить затраты авиакомпаний, что является безусловным приоритетом для производителя", - добавили в корпорации.