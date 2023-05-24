Белоруссия заявила о готовности поставить в Карелию необходимые объемы грузовой техники

По мнению премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, также перспективным может быть сотрудничество Минска и Петрозаводска в сфере лесного хозяйства

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 мая. /ТАСС/. Белорусские производители готовы нарастить поставки в Карелию техники для горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Об этом заявил в среду премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с главой российского региона Артуром Парфенчиковым.

"Важное направление в сотрудничестве, судя по запросам карельского бизнеса, это возможность увеличения поставок грузовой техники Минского автомобильного завода для замещения грузовиков, ранее поставляемых из недружественных стран", - отметил белорусский премьер.

По его словам, "белорусские предприятия должны достичь новых договоренностей с представителями карельских предприятий".

Глава белорусского правительства считает перспективным сотрудничество Минска и Петрозаводска в сфере лесного хозяйства. Речь может идти о поставках белорусского оборудования и техники для переработки леса, решении вопросов лесовосстановления, уточнил Головченко. Он также предложил руководству Карелии рассмотреть проекты по поставкам в регион белорусской пассажирской техники, лифтового оборудования.

Кроме того, белорусский премьер считает возможным расширить сотрудничество в аграрной сфере, где товарооборот по итогам 2022 года составил $14,5 млн с ростом в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.