24 мая, 09:52

Белоруссия намерена в 2023 году уйти от долларовых расчетов с Россией и странами ЕАЭС

Первый вице-премьер республики Николай Снопков напомнил, что после введения западных санкций правительство совместно с Национальным банком Белоруссии существенно трансформировало работу финансовой инфраструктуры страны

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Белоруссия поставила цель в текущем году полностью отказаться от расчетов в долларах и евро в торговле с Россией и другими странами ЕАЭС. Об этом заявил в среду первый вице-премьер республики Николай Снопков в ходе выступления в парламенте.

"Расчеты в токсичных валютах - долларе США и евро - снижены. Цель на 2023 год - полностью отказаться от расчетов в долларах США и евро в торговле с Россией и другими странами ЕАЭС, остается порядка 8%", - сказал он.

Первый вице-премьер напомнил, что после введения западных санкций правительство совместно с Национальным банком Белоруссии существенно трансформировало работу финансовой инфраструктуры страны. В частности, за счет ранее выстроенной национальной платежной и расчетной инфраструктуры удалось избежать внешней блокировки торговых операций внутри страны. 

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© Информационное агентство ТАСС
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