В Запорожье завершили восстановление обхода Мелитополя

За два месяца в регионе капитально отремонтировали 16,7 км дороги

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Восстановление обхода Мелитополя, протяженностью 16,7 км, завершено в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В Запорожской области завершены работы по восстановлению обхода Мелитополя. Он входит в состав сухопутного маршрута в Крым. За два месяца капитально отремонтировали 16,7 км трассы", - написал он.

Вице-премьер пояснил, что работы по восстановлению шли круглосуточно. На всем участке заменено дорожное полотно, установлены барьерные ограждения и нанесена разметка.