В Кузбассе операторов газификации освободили от уплаты налога на имущество

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что речь идет об объектах газораспределительной системы, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Власти Кемеровской области приняли решение об освобождении операторов газификации от уплаты налога на имущество организаций в период с 2023 по 2026 год в отношении объектов газораспределительной системы, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года в рамках региональной программы газификации. Об этом сообщил губернатор области Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

"На 47-й сессии парламента Кузбасса депутаты приняли поправки в областной закон "О налоге на имущество организаций", который теперь полностью освобождает оператора газификации от уплаты налога на имущество организаций на 2023-2026 годы в отношении объектов газораспределительной системы, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года в рамках региональной программы газификации", - сказал Цивилев.

В пресс-службе отметили, что решение принято в связи с тем, что с 1 марта по поручению президента России Владимира Путина действие программы распространено на медицинские и образовательные организации, а также вновь газифицируемые населенные пункты. Введенные изменения потребуют значительного увеличения инвестиций со стороны единого оператора газификации - общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация".

Глава региона подчеркнул, что расширение газоснабжающей системы - важнейший фактор повышения качества жизни граждан, который влияет на улучшение экологической обстановки в населенных пунктах, стимулирует развитие туристической и других отраслей. Кроме того, Цивилев напомнил, что ранее налог на имущество организаций уже был снижен вдвое.

"Мы на региональном уровне поддержали реализацию программ газификации жилья и социальных объектов. В связи с расширением программы газификации на 19 новых населенных пунктов и увеличением инвестиций в развитие газораспределительной инфраструктуры на территории Кузбасса на 4 млрд рублей было принято решение оказать дополнительную налоговую поддержку", - рассказал он.