ФНС намерена научить блогеров правильно и вовремя уплачивать налоги

Глава ведомства Даниил Егоров отметил, что ведомство уже не раз проводило информационную кампанию

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ продолжит разъяснять блогерам, как правильно и своевременно уплачивать налоги и другие обязательные платежи. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров, выступая с отчетом в Совете Федерации.

"Мы не раз проводили информационную кампанию, предоставляли материалы, как мы анализируем дробление бизнеса, как мы на него реагируем, какие действия противозаконны, выпускали обзор как нашей, так и судебной практики. Мы и дальше будем проводить такие действия, и это касается не только контрольных мероприятий, это касается и информационных мероприятий - как правильно вести учет, как делать так, чтобы не нарушать законодательство", - сказал он.

Ранее сенаторы включили в постановление Совета Федерации "О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста" рекомендацию правительству рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании налогообложения физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую. "Рекомендовать правительству проработать вопрос о дальнейшем совершенствовании налогообложения доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете", - говорится в принятом верхней палатой парламента постановлении.

По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и налогам Андрея Епишина, рекомендация направлена именно на дальнейшее совершенствование работы по налогообложению доходов от деятельности в интернете, речь не идет о разработке нового законопроекта.

Уход от налогов

Ранее в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что блогеры в основном используют схемы искусственного дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов. Глава СК пояснил, что к таким способам прибегают, когда доходы от предпринимательской деятельности не позволяют использовать специальные налоговые режимы, для которых установлены льготные налоговые ставки.

Кроме того, по словам Бастрыкина, Следственный комитет РФ проведет новые проверки в отношении популярных блогеров о неуплате ими налогов в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы.

Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении популярных блогеров Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Как отметил Бастрыкин, это первые подобные дела в отношении блогеров.