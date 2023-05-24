Reuters: ЕБРР намерен оказать Украине помощь в размере €1,5 млрд в 2024 году

По данным агентства, речь идет сумме, которую страна получит отдельно от €3 млрд, запланированных на 2022-2023 годы

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить Украине в 2024 году помощь в размере €1,5 млрд. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в международном кредитном учреждении со штаб-квартирой в Лондоне.

Как сообщается, речь идет сумме, которую страна получит отдельно от €3 млрд, запланированных на 2022-2023 годы. Как ранее информировали в ЕБРР, эти средства предназначены для поддержки реальных секторов экономики и частного бизнеса страны.

В 2022 году ЕБРР выделил Украине €1,7 млрд, что составило 10% от общего объема его инвестиций, а также привлек еще €200 млн от партнерских финансовых организаций. В частности, в прошлом году банк объявил о выделении кредита "Нафтогазу" в размере €300 млн с целью повышения энергетической безопасности Украины, одобрил изменение назначения кредита компании "Украинские железные дороги" в размере почти €150 млн для решения проблемы с острой нехваткой ликвидности и утвердил изменение назначения кредита в размере €147,3 млн на поддержание ликвидности "Укрэнерго".

Банк выделил пять основных направлений оказания помощи Украине: энергетическая безопасность, финансирование торговых операций, защита основной инфраструктуры, продовольственной безопасности и обеспечение ликвидностью фармацевтических компаний.