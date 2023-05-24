24 мая, 10:17

Rustore начали предустанавливать на некоторые продаваемых в России смартфоны

Речь идет о смартфонах Vivo, Realme, Tecno и Xiaomi, Infinix и Itel

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский магазин приложений для пользователей Android Rustore начали предустанавливать на продаваемые в России смартфоны Vivo, Realme, Tecno и Xiaomi, Infinix и Itel. Это следует из презентации Rustore, представленной в рамках Российского интернет-форума (РИФ).

Также в магазине появились 300 иностранных приложений, уточняется в презентации.

С 2023 года Rustore должны предустанавливать на все завезенные и продаваемые в Россию. На сроки исполнения этого обязательства влияет срок поставок новых смартфонов и мораторий на проверки Роспотребнадзором, сообщали ТАСС в Минцифры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер Российского интернет-форума (РИФ). 

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