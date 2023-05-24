Эксперт заявила, что энергетическая война против России терпит поражение

Члены Коалиции по ограничению цен не смогли обеспечить соблюдение политики ограничения цен на российские энергоресурсы, отметила ведущий аналитик финского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха Лаури Милливирта

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Политика введения потолка цен на российские энергоресурсы странами Запада потерпела неудачу. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC.

"Политика ограничения цен на [российские энергоресурсы] утратила свою целостность и доверие, поскольку члены Коалиции по ограничению цен не смогли обеспечить ее соблюдение," - заявила телеканалу Лаури Милливирта, ведущий аналитик финского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). По ее мнению, причина заключается в том, что ЕС не выполнил своих обязательств по пересмотру предельных цен каждые два месяца, чтобы они постоянно оставались ниже рыночных. Представитель Европейского союза отказал телеканалу в комментарии, сообщает CNBC.

Последний анализ CREA показал, что доходы России от продажи энергетических ресурсов в марте и апреле восстановились по сравнению с декабрем 2022 года, когда страны Группы семи (G7) ввели предельные цены на нефть.

CNBC сообщает, что доклад CREA был опубликован меньше чем через неделю после заявления лидеров G7 по итогам саммита в Хиросиме в Японии, что "ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты работает, доходы России снижаются, а падение цен на нефть и газ приносит пользу странам по всему миру".

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что страна "ничего не теряет от этого потолка, потерь для российского ТЭКа и экономики, бюджета нет".