24 мая, 10:28,
обновлено 24 мая, 10:45
Евразийская интеграция

Оверчук заявил, что ЕАЭС фактически осуществил переход на расчеты в национальных валютах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) фактически осуществил переход на расчеты в национальных валютах, доля которых в марте составила 90%. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в среду на втором Евразийском экономическом форуме.

"Мы фиксируем скачок использования национальных валют во взаимных расчетах стран союза, - сказал он. - ЕАЭС фактически осуществил переход на расчеты в национальных валютах". По словам Оверчука, доля расчетов во взаимной торговле стран ЕАЭС в национальных валютах "составила 89% в первом квартале 2023 года". "Если мы посмотрим на март, то уже 90%", - указал заместитель председателя правительства РФ. 

Теги:
Евразийский экономический союз
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