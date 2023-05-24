На судозаводе "Янтарь" в Калининграде заложили аварийно-спасательное судно "Анадырь"

Судно предназначено для Морской спасательной службы Росморречфлота, оно будет работать на Севморпути

КАЛИНИНГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Строительство аварийно-спасательного судна "Анадырь" для Морской спасательной службы Федерального агентства речного и морского транспорта РФ (Росморречфлот) начали на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ - входит в Объединенную судостроительную корпорацию ОСК) в Калининграде. Торжественная церемония закладки судна состоялась в среду, передает корреспондент ТАСС.

Длина судна - 87 м, ширина - 19 м, водоизмещение - около 5 тыс. тонн, скорость - до 15 узлов. Предыдущее судно этого проекта заложили на ПСЗ весной прошлого года.

"Рад вас приветствовать на заводе "Янтарь" на церемонии закладки аварийно-спасательного судна "Анадырь", - сказал на церемонии гендиректор завода Илья Самарин. - Строительство надежных современных судов - это наш вклад в безопасность и независимость России. Мы приложим все усилия, чтобы судно "Анадырь" было сдано заказчику в срок и с должным качеством".

"Анадырь" станет вторым судном проекта MPSV06М. Заказчиком выступает ФКУ "Дирекция государственного заказчика программы развития морского транспорта". Это дизель-электрическое судно-ледокол класса Icebreaker6 неограниченного района плавания с ледокольным форштевнем и крейсерской кормовой оконечностью. Глава Калининградской области Антон Алиханов отметил, что судно будет работать на Севморпути.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года на базе немецкой верфи "Schichau-Werke. Предприятие специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на судоремонтных работах. На заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов.