Минфин не рассматривает какие-либо предложения по прогрессивной шкале НДФЛ

Депутаты КПРФ ранее внесли в Госдуму законопроект об установлении ставки по налогу на доходы физических лиц в размере 30% на доходы, которые превышают 10 млн рублей в год

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минфин не рассматривает какие-либо предложения по прогрессивной шкале подоходного налога, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"Нет, такой идеи сейчас не обсуждаем", - сказал он, отвечая на вопрос, не рассматриваются ли такого рода предложения от депутатов Госдумы.

Как сообщалось 22 мая, депутаты КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект об установлении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30% на доходы, которые превышают 10 млн рублей в год. Документ был опубликован в понедельник в думской базе данных с отрицательным заключением правительства РФ. Изменения предлагается внести в статьи 224 и 225 Налогового кодекса РФ о налоговых ставках и порядке исчисления налогов соответственно. Авторы инициативы указывали, что от введения новой ставки государственный бюджет будет ежегодно получать по 650 млрд рублей.