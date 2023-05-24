Совфед ратифицировал соглашение о Евразийской перестраховочной компании

Документ был подписан в Ереване 20 октября 2022 года по итогам заседания Евразийского межправительственного совета главами правительств государств - участников ЕАЭС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК).

Документ был подписан в Ереване 20 октября 2022 года по итогам заседания Евразийского межправительственного совета главами правительств государств - участников ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия).

Международная финансовая организация Евразийская перестраховочная компания создается с целью стимулирования взаимной и внешней торговли, реализации совместных кооперационных проектов и инвестиций Евразийского экономического союза. Предполагается, что ЕПК будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле участникам стран ЕАЭС, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечивать экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками.

Соглашение и устав ЕПК, который является неотъемлемой частью соглашения, регламентируют статус, цели и направления деятельности, местонахождение, вопросы налогового и финансового регулирования, систему управления и принятия решений органами управления ЕПК, доли участия в капитале сторон и другие вопросы нормативного регулирования. Соглашение разработано в формате многостороннего международного договора. Он позволяет компании иметь статус субъекта международного права и быть открытой для присоединения новых участников международной организации.

ЕПК наделяется на территории Российской Федерации иммунитетами, привилегиями и льготами, предусмотренными соглашением. Кроме того, доходы ЕПК, имущество, другие активы, а также операции и сделки освобождаются от налогов, сборов, пошлин и других платежей, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания.

Финансирование расходов по оплате доли участия в уставном капитале ЕПК в размере 6,75 млрд рублей в течение 2023-2025 годов будет осуществлено за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, соглашение отвечает интересам Российской Федерации, "поскольку будет способствовать укреплению международного финансово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов и инвестиций в рамках ЕАЭС".