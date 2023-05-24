Совфед одобрил закон, освобождающий от налогов выплаты нуждающимся студентам

Нормы вступят в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который освободит от налогов выплаты для находящихся в трудной жизненной ситуации студентов колледжей и вузов. Инициатива была внесена на рассмотрение парламента группой депутатов и сенаторов во главе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

"Материальная поддержка нуждающихся обучающихся, по сути, является целевой выплатой, предназначенной для решения ими трудной жизненной ситуации, а не материальным обогащением. При удержании налога сумма выплаты уменьшается, что снижает ее результативность [помощи] для конкретного обучающегося. В этой связи представляется справедливым освободить от налогообложения в полном объеме выплаты, которые обучающиеся получают в качестве материальной поддержки именно в связи с нуждаемостью", - говорится в пояснительной записке.

С учетом сведений, полученных от Федеральной налоговой службы России, за 2021 год общий объем выпадающих доходов всех бюджетов может составить порядка 0,6 млрд рублей ежегодно, говорится в финансово-экономическом обосновании к инициативе. Нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.