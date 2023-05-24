24 мая, 11:00

В Забайкалье направят более 1 млрд рублей на оказание помощи участникам СВО

Большая часть средств пойдет на социальные выплаты

ТАСС, 24 мая. Расходы Забайкальского каря края на помощь участникам специальной военной операции (СВО) увеличены на 1,45 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального заксобрания.

"Поправки в главный финансовый документ года об увеличении на 1,45 млрд рублей расходов края на помощь участникам СВО депутаты краевого парламента приняли на сегодняшнем заседании сразу в двух чтениях. Увеличить расходы бюджета предложено за счет коммерческого кредита. Средства будут направлены на социальную помощь участникам спецоперации", - сообщили в пресс-службе.

Так, 16 млн рублей будет направлено на создание Госфонда поддержки участников спецоперации, 1,44 млрд рублей - на социальные выплаты, из них 966 млн рублей - гражданам, которые заключили контракт с 1 марта 2023 года, 58 млн рублей - мобилизованным, получившим ранения, а также 80 млн рублей - членам семей погибших.

В первом квартале 2023 года на помощь участникам СВО было направлено 280 млн рублей. "С учетом изменений объем расходов бюджета края на 2023 год сложился в объеме 114,2 млрд рублей. Сумма доходов осталась прежней - 104 млрд рублей. Дефицит увеличился до 10,1 млрд рублей", - отметили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияЗабайкальский крайВоенная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в России
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