Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ региональных выплат обманутым дольщикам

Сейчас в случае банкротства застройщика не облагаются НДФЛ доходы, полученные гражданами - участниками строительства за счет имущества публично-правовой компании "Фонд развития территорий"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) возмещения, полученного гражданами в соответствии с законами субъектов РФ по защите прав дольщиков при банкротстве застройщиков.

Сейчас в случае банкротства застройщика не облагаются НДФЛ доходы, полученные гражданами - участниками строительства за счет имущества публично-правовой компании "Фонд развития территорий". Такая льгота предоставляется тем, кто имеет требования о передаче жилых или нежилых помещений, машино-мест, включенных в реестр таких требований. Одобренный Совфедом закон предусматривает, что компенсации, которые дольщики получают от субъектов РФ, также будут освобождены от НДФЛ.

Как пояснял ранее один из авторов инициативы, депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Колунов, документ был разработан совместно с прокуратурой Московской области. Его принятие позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов и получивших возмещение в соответствии с законами субъектов РФ по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков.