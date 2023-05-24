ЕК объявила о возвращении с 2024 года контроля бюджетной дисциплины в Евросоюзе

Согласно Пакту стабильности и роста, дефицит бюджета стран ЕС не должен превышать 3% ВВП, а объем госдолга - 60% ВВП

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия объявила о возвращении с 2024 года контроля бюджетной дисциплины в странах ЕС и отмены исключений из бюджетных норм сообщества, которые были введены в начале 2020 года в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в среду замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис и еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.

"Еврокомиссия вернется с 2024 года к проведению процедур устранения нарушений в связи с чрезмерным дефицитом государственных бюджетов в странах ЕС", - сказал Домбровскис.

Согласно базовому документу ЕС - Пакту стабильности и роста, - дефицит бюджета стран ЕС не должен превышать 3% ВВП, а объем госдолга - 60% ВВП. Как заявил Джентилони, в 2022 году нормы бюджетного дефицита нарушали 14 из 27 стран ЕС. Это не несет для стран-нарушителей никаких последствий, пока остаются в силе исключения из бюджетных норм сообщества, которые будут отменены в конце 2023 года.