Бакальчук заявила, что Wildberries практикой платного возврата борется с шопоголиками

Гендиректор компании подчеркнула, что маркетплейс не требует средств за возврат некачественных товаров

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский маркетплейс Wildberries практикой платного возврата товаров борется не с честными покупателями, а с шопоголиками, заявила генеральный директор компании Татьяна Бакальчук в ходе Евразийского экономического форума в среду.

"Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар. <…> А здесь речь идет именно о тех, кто как шопоголики, что ли", - сказала она.

Гендиректор подчеркнула, что маркетплейс не требует средств за возврат некачественных товаров. "Мы сейчас допиливаем инструмент, когда деньги будут возвращаться сразу", - добавила Бакальчук.

Ранее в Wildberries отмечали, что с 2021 года на маркетплейсе действует программа ответственных покупок. По ней покупатели, которые возвращают мало вещей, не оплачивают услугу обратной транспортировки товаров. Это позволило ретейлеру за 2022 год снизить число бракованных вещей на 30% по сравнению с 2021 годом.