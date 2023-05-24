Совфед отклонил закон о безналичном расчете с физлицами за металлолом

Одновременно принято решение о создании согласительной комиссии для последующей доработки документа

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации отклонил на пленарном заседании в среду закон, устанавливающий безналичную форму расчетов с физическими лицами при приеме лома, отходов цветных и черных металлов свыше определенной суммы. Одновременно принято решение о создании согласительной комиссии для последующей доработки документа.

На пленарном заседании Совфеда 26 апреля было принято решение перенести рассмотрение закона на следующее заседание из-за возникших противоречий. В частности, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас указал, что закон противоречит положениям Гражданского кодекса (ГК) РФ, поэтому не может быть одобрен. Накануне профильный комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на своем заседании рекомендовал палате отклонить закон с созданием согласительной комиссии.

Закон был принят Госдумой 12 апреля. Он устанавливает, что "уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, производится в безналичном порядке". Эта норма должна вступить в силу с 1 июля 2024 года. До этой даты, согласно закону, безналичная оплата будет осуществляться при приеме у физлица лома и отходов цветных металлов на сумму свыше 120 тыс. рублей и при приеме лома и отходов черных металлов на сумму свыше 10 тыс. рублей. Правительство РФ до 1 июля 2024 года сможет корректировать размеры сумм денежных средств, при превышении которых расчеты производятся в безналичном порядке.