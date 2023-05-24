Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ доходов семей с детьми при продаже земли

Документ предусматривает, что вырученные при продаже участка средства должны быть в том же году израсходованы на приобретение иной жилой недвижимости и не использоваться в предпринимательской деятельности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предполагающий освобождение семей с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже ими земельного участка и расположенных на нем хозяйственных построек.

Согласно документу от уплаты НДФЛ освобождаются семьи, где воспитываются двое и более детей до 18 лет (дети до 24 лет, если они учатся по очной форме), при продаже ими земельного участка и расположенных на нем хозяйственных строений и сооружений.

Закон также предусматривает, что вырученные при продаже участка средства должны быть в том же году израсходованы на приобретение иной жилой недвижимости и не использоваться в предпринимательской деятельности. Сейчас такая норма действует лишь в случае продажи квартиры или дома, а на участок под таким домом и на хозяйственные постройки на нем она не распространяется. При этом законом субъекта РФ может быть установлен предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения.

"Существующая система налогообложения не позволяет в полной мере вложить всю полученную сумму для улучшения своих жилищных условий и, прежде всего, [жилищных условий] детей, поскольку в этом случае приходится платить налог с дохода от продажи земли", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.