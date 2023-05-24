В Томском политехе разработали энергоэффективную технологию получения активированного угля

В основе разработки лежит двухстадийная термическая конверсия

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ученые Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета (ТПУ) создали энергоэффективную технологию получения технического активированного угля из промышленных отходов, сообщили в среду в пресс-службе вуза. Работа получила поддержку программы Минобрнауки России "Приоритет 2030".

В основе новой технологии лежит двухстадийная термическая конверсия. На первом этапе исходное сырье непрерывно поступает в реакционную камеру пиролиза и нагревается до температуры 700 градусов Цельсия. В результате образуются жидкие углеводороды, горючие газы и углеродный остаток - полукокс. Последний непрерывно перегружается в другой реактор меньшего объема с рабочей температурой до 1 тыс. градусов Цельсия. В нем с помощью диоксида углерода или перегретого пара, которые являются сильными активирующими агентами, образуется активированный уголь. Сейчас ученые готовят заявку на патентование технологии.

"Особенность нашей технологии в стадийном получении сразу трех полезных продуктов, главный из которых активированный уголь. Он технический, его можно использовать как сорбенты для систем очистных сооружений или сырья для изготовления различных материалов, например, карбидов. Сегодня производство технического активированного угля достаточно дорогое из-за высокой энергоемкости и стоимости используемого сырья. В Россию этот продукт преимущественно импортируется из-за рубежа. Нам же удалось снизить стоимость конечного продукта и минимизировать энергетические затраты на его изготовление за счет того, что все компоненты для его получения мы делаем сами из отходов", - приводит пресс-служба слова доцента научно-образовательного центра И. Н. Бутакова Инженерной школы энергетики Константина Слюсарского.

Ученый отметил, что в рамках решения проблемы утилизации промышленных отходов ТПУ проводится цикл прикладных исследований, чтобы определить технологический способ переработки разных типов отходов и получения из них полезных продуктов с высокой добавленной стоимостью. "В данном случае мы работали с промотходами в сыпучем виде - резиновой крошкой, опилками, скорлупой орехов, гранулированным пластиком", - сказал он.

На основе разработанного решения политехники собрали установку стадийной термической конверсии. Она полностью автоматизирована и позволяет осуществить физическое моделирование промышленного процесса термической переработки отходов. На ней будут проходить лабораторные исследования для определения технологических зависимостей и разработки конфигурации промышленной установки.