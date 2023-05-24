Вопрос об адаптировании RuStore на iOS рассмотрят после июньской конференции Apple

Компания, как ожидается, расскажет о возможности установки сторонних магазинов приложений

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Возможность адаптирования российского положения для Android RuStore для устройств на операционной системе iOS будет рассмотрена по итогам предстоящей в июне 2023 года конференции Apple, в рамках которой может быть представлена функция установки на устройства Apple сторонних магазинов приложений. Об этом сообщил на Российском интернет-форуме (РИФ) президент по развитию почтовых сервисов и магазина приложений Иван Мыздриков.

"Мы безусловно смотрим на это как на одну из возможностей развития RuStore, сейчас для нас ближайший шаг, который мы ожидаем, - это конференция Apple. И все ожидают, что на этой конференции будут объявлены технические возможности. И вопрос - какой вариант реализации будет выбран Apple и насколько технически возможно будет сделать RuStore для Apple", - сказал он.

5 июня 2023 года состоится конференция Apple для разработчиков WWDС, на которой, как ожидается, компания расскажет о возможности установки сторонних магазинов приложений.

В декабре 2022 года глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил журналистам, что министерство намерено внести в Госдуму законопроект, который разрешит пользователям iPhone в России загружать приложения не только из магазина App Store. В ноябре 2022 года в ЕС вступил в силу закон "О цифровых рынках", который, в частности, предполагает, что такие компании, как Apple и Google, должны упростить пользователям настройки приложений по умолчанию, а также разрешить загрузку сторонних приложений.

ТАСС является генеральным информационным партнером Российского интернет-форума.