Захарова назвала нефтепровод между Сербией и Венгрией разумной ориентацией на нацинтересы

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это позволит повысить доступ к российским энергоносителям

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Проект нефтепровода между Сербией и Венгрией для транзита российской нефти из трубопровода "Дружба" является примером разумной ориентации на национальные интересы. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что эта инициатива призвана повысить доступ к российским энергоносителям "в условиях развязанной западом и брюссельскими бюрократами идеологизированной санкционной войны". "Мы рассматриваем данный проект как пример разумного стремления отдельных стран ориентироваться прежде всего на свои собственные национальные интересы и потребности экономики, граждан", - добавила дипломат.

"Наша страна с уважением относится к суверенному праву иностранных государств развивать энергетическую трансграничную инфраструктуру, мы являемся ответственным экспортером энергоресурсов на мировом рынке, готовы поставлять их всем заинтересованным странам по справедливым рыночным ценам. Сербия дружественная страна, и мы заинтересованы в укреплении ее энергобезопасности", - сказал она.