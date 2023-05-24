В ЕС хотят милитаризировать и озеленить экономику, не повышая дефицит бюджета

Накопление новых долгов не может быть единственным решением для любых проблем, отметил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Евросоюз хочет провести милитаризацию своей экономики и одновременно осуществить "зеленый и цифровой переход", сохранив сбалансированные бюджеты стран ЕС и не повышая их уровень госзадолженности. Об этом заявил в среду замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции, посвященной возвращению с 2024 года в ЕС контроля бюджетной дисциплины для обуздания инфляции.

"Да, в ближайшие годы и, возможно, десятилетия у нас будут высокие потребности в инвестициях для цифрового и зеленого перехода и укрепления наших оборонных расходов. Нам предстоит придумать, как сделать это, параллельно гарантируя, чтобы уровень дефицита и государственного долга оставался приемлемым. Накопление новых долгов не может быть единственным решением для любых проблем", - сказал Домбровскис.