Захарова: речи об увеличении числа портов и экспортируемых товаров по зерновой сделке нет

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, российская сторона неоднократно доносила эту позицию до других заинтересованных сторон

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что речи о расширении перечня экспортируемых товаров или числа задействованных в рамках зерновой сделки портов не идет.

"Российской стороной до других заинтересованных сторон неоднократно в ходе экспертных встреч доводилась позиция о том, что о расширении по этим двум категориям - перечня товаров и количества портов - речи быть не может", - сказала она на брифинге в среду.

Комментируя заявления официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о том, что ЕС не планирует переподключать российские банки, включая Россельхозбанк, к системе SWIFT, Захарова подчеркнула, что РФ, действительно, фиксирует отсутствие результатов по этому направлению. "Эти основания [по подключению банков РФ] никто не может демонтировать, потому что они заложены в пакетном соглашении и зафиксированы. Они там, на том же месте, их надо реализовывать. Мы, действительно, фиксируем, что никакие усилия, заявленные сторонами, от которых это зависело, не привели к эффективному, позитивному результату", - заключила она.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщало, что Киев готов рассмотреть возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса в случае распространения зерновой сделки на дополнительное число украинских портов.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Об этом заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поблагодарив руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход. В МИД России ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что условия сделки будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.