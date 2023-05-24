Совфед одобрил лицензирование дезинфекционных услуг

Сейчас такие услуги часто предлагают непрофильные организации, основной деятельностью которых являются клининг, торговля, ремонт, строительство, перевозки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который предусматривает введение лицензирования деятельности по оказанию дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных услуг.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас услуги по проведению дезинфекции начали активно предлагать непрофильные организации, основной деятельностью которых являются клининговые услуги, торговля, ремонтные работы, строительство, перевозки и так далее. "Большинство из этих организаций не имеет необходимой материально-технической базы и подготовленных специалистов, следствием чего является низкое качество выполняемых работ. Непрофессиональное проведение дезинфекционных мероприятий неподготовленным персоналом при ненадлежащем использовании токсичных химических веществ несет прямую угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а также способствует формированию резистентных штаммов микроорганизмов, что влечет увеличение случаев инфекций и возникновение рисков появления вспышек инфекционных заболеваний", - указывают разработчики инициативы.

Закон устанавливает с 1 сентября 2024 года запрет на осуществление такой деятельности без лицензии.