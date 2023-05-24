Оверчук заявил о рекордном уровне взаимной торговли в ЕАЭС в 2023 году

Этот показатель составил $83,3 млрд

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Торговля между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году достигла рекордного показателя в $83,3 млрд. Об этом заявил в среду заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на втором Евразийском экономическом форуме.

"Мы вышли в этом году на рекорд - $83,3 млрд [составила] взаимная торговля", - сказал он.

Оверчук подчеркнул, что такие показатели говорят о том, что "интеграция дает свои плоды". "Видим, что внутри союза сформировались условия, которые дают конкуретные преимущества, создают лучшие условия для ведения бизнеса между странами союза, и это отражается в объективной статистике", - заключил он.