Глава Wildberries призвала создать единый перечень запрещенных к онлайн-продаже товаров

По словам Татьяны Бакальчук, для компании не имеет значения, каким будет этот список

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Необходимо создать на уровне Евразийского экономического союза единый перечень запрещенных к онлайн-продаже товаров и гармонизировать законодательство в сфере защиты прав потребителей. Об этом заявила генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе Евразийского экономического форума.

"Мы считаем, что нужно гармонизировать законодательство в сфере защиты прав потребителей, установить единый перечень товарных документов при пересечении границ стран внутри нашего Таможенного союза, создать единый перечень запрещенных к продаже товаров дистанционным способом и решить вопрос с двойным налогообложением", - сказала она.

Гендиректор компании отметила, что для компании не имеет значения, каким будет этот список. Главное, чтобы он был единым, указала она.

"Скажете, что нам нужно заполнять 20 колонок вместо 10, мы будем заполнять. Скажете, что для того, чтобы пересекать границы, нужно предоставлять паспортные данные от всех потребителей, мы будем собирать эти данные. Скажете, что нельзя продавать БАДы на территории всех стран, мы не будем. Нам просто хочется, чтобы в конце концов было единое поле в отношении товаров, защиты прав потребителей, продавцов и нас как площадок", - добавила Бакальчук.