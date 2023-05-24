Новые регионы России представят свои проекты на ПМЭФ

Кроме того, на мероприятии впервые будут работать тематические стенды Чечни и Калмыкии

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Новые регионы России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представят свои проекты наравне с другими субъектами страны, которые традиционно оформляют стенды на площадке ПМЭФ. Презентации готовят Запорожская и Херсонская области, а также ЛНР и ДНР, сообщила в среду пресс-служба Росконгресса.

"Выставочное пространство ПМЭФ - SPIEF Investment and Business Expo - станет точкой притяжения для презентации проектов, демонстрации инвестиционного и туристического потенциала российских регионов, открытого диалога между компаниями и инвесторами. <...> Новые субъекты Российской Федерации - Запорожская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область - также представят свои проекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже известна тематика оформления многих стендов, на которых российские регионы представят свой инвестиционный потенциал. Правительство Московской области расскажет о мерах поддержки предпринимателей и инвесторов Подмосковья. Ленинградская область на ПМЭФ представит новую стратегию развития туристской инфраструктуры, на ее стенде можно будет виртуально перенестись на побережье Финского залива и побывать на экотропе. О промышленном, культурном и туристском потенциале расскажут в своих презентациях на ПМЭФ Дагестан, Северная Осетия - Алания, Псковская область.

Два региона посвятили свои экспозиции памятным датам: Пермский край - празднованию 300-летнего юбилея Перми, а правительство Тамбовской области - 150-летию со дня рождения композитора, пианиста и дирижера С. В. Рахманинова. Нижегородская область представит приоритетные проекты развития региона, в числе которых масштабная транспортная реформа, строительство новых станций метро, проекты комплексного редевелопмента исторических территорий, развитие нижегородской агломерации, строительство IT-кампуса и Ледового дворца.

Стенд АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири" объединит тематикой три региона - Красноярский край, Хакасию и Туву. Все 10 регионов Сибирского федерального округа выступают на форуме под общим брендом "Большая Сибирь". На едином стенде СФО "Большая Сибирь" представлены лучшие проекты развития, которые дают импульс роста экономике регионов и страны в целом. Потенциал Дальнего Востока и Арктики представит экспозиция Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики "Арктика - территория диалога".

Впервые на ПМЭФ будут работать тематические стенды Чеченской Республики и Республики Калмыкия.