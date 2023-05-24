На обновление общественного транспорта в Новосибирской области направят 2,7 млрд рублей

Потребность в автобусах в регионе составляет 293 единицы

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Свыше 2,7 млрд рублей планируется вложить в обновление общественного транспорта в Новосибирской области, где остро стоит проблема обновления автобусного парка, в 2023 году. Более 1,7 млрд рублей должны быть перечислены из федерального бюджета, остальные средства - это специальный казначейский кредит, сообщили ТАСС в министерстве транспорта региона.

По данным Минтранса, потребность в автобусах в регионе составляет 293 единицы, включая городские и внутрирайонные маршруты.

"На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 735,9 млн рублей на предоставление субсидий муниципальным образованиям Новосибирской области в целях обновления парка общественного транспорта. Также в настоящее время министерством проводится работа по приобретению новых единиц общественного транспорта на специальные казначейские кредиты объемом 1 млрд рублей", - сообщил агентству глава Минтранса региона Анатолий Костылевский.

По данным ведомства, из федеральных средств 803,5 млн рублей пойдет на приобретение автобусов, 822,3 млн рублей - на приобретение в лизинг троллейбусов, 110 млн рублей - на модернизацию трамвайных вагонов.

На казначейские кредиты планируется приобретение более 200 автобусов, что составляет порядка 30% от общего объема общественного транспорта региона. Прогнозная потребность в автобусах в 2023 году - 293 единицы. В 2023 году уже был обновлен состав на троллейбусном маршруте №36 в Новосибирске, в апреле 2023 года был открыт новый маршрут №112 в аэропорт Толмачево. В период с 2017 года по 2022 год для муниципальных образований Новосибирской области было приобретено 458 единиц автобусов.